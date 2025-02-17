Spora katkı şeref belgesi getirdi

1973 yılında Türkiye boks şampiyonluğunu kazanan Ahmet Göksu, 1975 yılında Almanya'nın Schwandorf kentine çalışmak üzere gelerek boks kariyerine burada devam etti. Göksu, aynı yıl Bavyera Boks Şampiyonluğu'nu kazanarak adını duyurdu. 1976 yılında Schwandorf'tan Amberg'e taşınan Göksu, 1972 ile 1979 yılları arasında 110 boks müsabakası yaptı ve bu süre zarfında birçok şampiyonluk elde etti.

25 YILDIR ANTRENÖRLÜK YAPIYOR

2000 yılından bu yana Box Club Amberg'in antrenörlüğünü üstlenen Göksu, spor dünyasına katkıları dolayısıyla Amberg Belediyesi tarafından 2025 Şeref Belgesi ile ödüllendirildi. Ödül töreninde belgeyi Amberg Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Cerny'nin elinden alan Göksu, bu onurun kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

"GÖKSU BU ONURU HAK EDİYOR"

Belediye Başkanı Cerny ise Göksu'nun bu onuru sonuna kadar hak ettiğini belirterek, ona belgeyi takdim etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Göksu'nun başarıları, sadece boks alanında değil, aynı zamanda Türk sporunun uluslararası arenada tanınmasında da önemli bir rol oynuyor.