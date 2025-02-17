‘Yasaklı sembol’ deyip yürüttüler

Viyana'nın en işlek caddelerinden biri olan Mariahilfer Caddesi'nde terör örgütü PKK yandaşları yasaklı sembollerle yürüyüş gerçekleştirdi. Teröristbaşının tutuklanmasının yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen yürüyüşte Avusturya yasalarınca yasaklı olan PKK sembolleriyle yüründü. Kamusal alanda kullanılması kesin yasaklı olan sembollere polisin müdahale etmediği görüldü.

POLİSE HESAP SORDULAR

Efe Suat Bilen adlı Türk, sosyal medya hesabından polise, "Viyana'da yasaklı sembollerle gösteri yapmak serbest mi, yoksa sadece bazen mi yasak? Neden 15 Şubat'ta PKK destekçilerinin yürüyüşüne müdahale edilmedi?" diye sordu. Göstericileri kimliklerinin tespit edilip edilmediğini sorguladı.

AÇIKLAMA TATMİN ETMEDİ

Viyana Polisi, gelen tepkiler üzerine, "Bir yasa, açıkça aksi belirtilmedikçe yılın her günü geçerlidir. Yasaklı semboller de bu nedenle yasaktır" açıklamasını yaptı. Ancak bu yanıt, gösteriye müdahale edilmemesi konusundaki belirsizliği gidermedi. Durum, Avusturya'da yasaların tutarlı ve eşit uygulanıp uygulanmadığına dair ciddi tartışmalara yol açtı. 2018'de kabul edilen sembol yasası ile PKK sembolleri ve Bozkurt işareti yapmak yasaklandı.

Hatırlanacağı üzere Sembol Yasası'ndan yola çıkan UEFA, Temmuz 2024'te oynanan Avusturya maçındaki bozkurt işaretli gol sevinci nedeniyle Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı