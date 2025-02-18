2,18 milyon kişi evinde sadece Türkçe konuşuyor

Federal İstatistik Dairesi, nüfusun yaklaşık yüzde 77'sinin kendi evinde yalnızca Almanca konuştuğunu açıkladı. Daire, Almanca dışında en yaygın diğer dilleri Türkçe ve Rusça olarak sıraladı. Nüfusun yüzde 17'sinin Almancanın yanı sıra en az bir başka dil daha kullandığını aktaran daire, nüfusun yüzde 6'sının ise evde yalnızca başka dillerle iletişim kurduğunu aktardı.

Evde çoğunlukla veya yalnızca Almanca dışında bir dille iletişim kuran 15,6 milyon kişi arasında en yaygın dil yüzde 14 (2,184 milyon) oranıyla Türkçe oldu. Türkçeyi yüzde 12 ile Rusça ve yüzde 9 ile Arapça takip etti.

HİÇ ALMANCA KONUŞMAYAN DA VAR

Göçmen geçmişine sahip yaklaşık 21,2 milyon kişi arasında, yüzde 22'si yalnızca Almanca konuştuğunu belirtti. Yüzde 54'ü Almancanın yanı sıra en az bir başka dil daha kullanıyor. Bu grubun yüzde 79'u ise öncelikli olarak başka bir dilde iletişim kuruyor. Ayrıca, istatistiklere göre, göçmen geçmişine sahip bireylerin yüzde 24'ü evde hiç Almanca konuşmuyor.

2023 nüfus araştırmasına dayanan veriler, Uluslararası Anadil Günü vesilesiyle yayımlandı.