6 milyon çalışanın meslek diploması yok

Alman Sendikalar Birliği (DGB), meslek diplomasına sahip olmayan çalışanların sayısını açıkladı. DGB, sayıyı 6 milyon olarak verdi. Birliğe göre, niteliksiz işgücünü ortadan kaldırmak için her yıl 250 bin öğrencinin okul diploması almak adına geçiş sistemi adı verilen bir sürece dahil.

Birliğe göre bu süreç yıllarca süren bir bekleme döngüsüne dönüştü ve öğrencilerin çoğunlukla sonunda bir meslek sertifikasına bile sahip olamadığına vurgu yapıldı.

Okuldan mezun olanların yarısından azının doğrudan bir çıraklık eğitimine veya üniversiteye başladığı kaydedilirken her yıl yaklaşık 100 bin gencin ise okul diploması alamadığına dikkat çekildi.

YAZMA BİLMEYEN ORANI YÜKSEK

Bir başka raporda Almanya'da yaklaşık 6,2 milyon yetişkinin fonksiyonel okuma yazma bilmeyen olarak sınıflandırıldığına işaret edildi. Bunların pratikte ne okuyabildiği ne de yazabildiğine dikkat çekildi. DGB, gelecek federal hükümetten daha fazla mesleki eğitim ve ileri eğitim için daha fazla çaba talep etti.

TOPLUM PARÇALANIR

DGB Başkan Yardımcısı Elke Hannack, bu eğilimin tersine çevrilmemesi durumunda ciddi riskler ortaya çıkacağı konusunda uyarıda bulundu. Hannack, "İş hayatında giderek daha fazla insan geride kalırsa toplumumuz parçalanır" dedi. Hannack, "Bu kişiler sadece düşük ücretlerle çalışmakla kalmayacak aynı zamanda devlet desteğine daha fazla bağımlı hale gelecek. Ayrıca bu potansiyelin kullanılmaması nitelikli iş gücü eksikliğini daha da artıracak" diye konuştu.