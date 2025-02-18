Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri HOTİAD, ilk kuşağın iz bırakanlarını onurlandırdı
Giriş Tarihi: 18.2.2025 09:22

HOTİAD, ilk kuşağın iz bırakanlarını onurlandırdı

Hollanda Türk İş Adamları Derneği (HOTİAD), ülkede yaptıkları çalışmalarla başarılara imza atan ve ülkede iz bırak birinci nesil Türkleri ödüllendirdi.

HOTİAD, ilk kuşağın iz bırakanlarını onurlandırdı

Rotterdam kentinde bulunan Dünya Müzesi'nde Pazar günü gerçekleşen törenle ilk kuşak Türklerden ülkeye iz bırakanlar ödüllendirildi. Yapılan ön eleme sonrası sayıları 20'ye inen isimler arasında Bekir Cebeci, İlhan Karaçay, Cemal Kapıkıran, Emin Ateş, İbrahim Görmez, İnanç Kutluer, Mustafa Ayrancı, Necati Genç ve Rahime Gülcü, ülkede 60 yılına iz bırakan Türkler olarak seçildi.

SEÇİM KOLAY OLMADI

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, "Böyle bir seçimi yapmak aslında pek de kolay olmadı. Sonuçta ülkede yaptıkları çalışmalarla büyük başarılara imza atan 9 kişiyi seçtik ve lale çiçeği sembolünden oluşan ödülle de onurlandırdık. Seçilen 9 kişi arasındaki Necati Genç ve Rahime Gülcü hayatta değiller" dedi.

Haber: Fatih ÖZTAR

ARKADAŞINA GÖNDER
HOTİAD, ilk kuşağın iz bırakanlarını onurlandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA