Karnavalın güvenlik önlemleri arttırıldı

Alman Polis Sendikası (GdP), karnaval etkinliklerinde güvenliği en üst seviyeye çıkarmak için tüm tedbirlerin gözden geçirildiğini açıkladı. GdP Başkan Yardımcısı Michael Mertens, "Bu tür etkinliklerde en yüksek güvenliği sağlamak zorundayız" diyerek, Münih'te yaşanan son saldırının ardından tüm güvenlik açıklarının tekrar değerlendirildiğini belirtti.

Münih'te geçtiğimiz günlerde bir kişi aracını kalabalığın üzerine sürerek 30'dan fazla kişiyi yaralamış, bir anne ile iki yaşındaki kızı yaşamını yitirmişti. Bu trajik olay, özellikle Köln ve Düsseldorf gibi büyük şehirlerde yapılacak Rosenmontag (Güller Pazartesisi) geçit törenleri öncesinde endişeleri yükseltti.