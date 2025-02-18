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Giriş Tarihi: 18.2.2025 09:23

Karnavalın güvenlik önlemleri arttırıldı

Almanya’da sokak karnavalı heyecanı başlıyor. Renkli geçit törenleri, coşkulu kutlamalar ve neşeli kalabalıklar yine sokakları dolduracak. Ancak bu kez son dönemde yaşanan saldırılar nedeniyle güvenlik önlemleri had safhada olacak.

İbrahim TAŞ
Karnavalın güvenlik önlemleri arttırıldı

Alman Polis Sendikası (GdP), karnaval etkinliklerinde güvenliği en üst seviyeye çıkarmak için tüm tedbirlerin gözden geçirildiğini açıkladı. GdP Başkan Yardımcısı Michael Mertens, "Bu tür etkinliklerde en yüksek güvenliği sağlamak zorundayız" diyerek, Münih'te yaşanan son saldırının ardından tüm güvenlik açıklarının tekrar değerlendirildiğini belirtti.

Münih'te geçtiğimiz günlerde bir kişi aracını kalabalığın üzerine sürerek 30'dan fazla kişiyi yaralamış, bir anne ile iki yaşındaki kızı yaşamını yitirmişti. Bu trajik olay, özellikle Köln ve Düsseldorf gibi büyük şehirlerde yapılacak Rosenmontag (Güller Pazartesisi) geçit törenleri öncesinde endişeleri yükseltti.

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Karnavalın güvenlik önlemleri arttırıldı
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