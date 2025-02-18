Porsche çetesi hakim karşısında

Üç Polonyalı sanığın, toplam değeri yaklaşık bir milyon Euro olan yedi Porsche çaldıkları iddiasıyla Köln'de yargılanmasına başlandı. Çalınan araçlardan sadece ikisi bulunurken, beş otomobil hâlâ kayıp.

Sanıkların geçtiğimiz yıl Almanya'nın farklı şehirlerinde Porsche 911, Macan ve Targa modellerini hedef aldığı belirtiliyor. Araçları gece saatlerinde özel bir cihazla açarak motoru çalıştırdıkları ve daha sonra kaçırdıkları tespit edildi. Çetenin, hırsızlıkları planlamak için Rheinland bölgesinde bir daireyi üs olarak kullandığı öne sürüldü. Üç zanlı, Temmuz 2024'te Wiesbaden'de bir Porsche 911 Turbo S çaldıktan hemen sonra yakalandı.

Sanıkların suçlarını kabul etmeleri halinde 29 yaşındaki sanık 6 yıl 10 aya kadar, diğer iki sanık ise sırasıyla 4 yıl 7 ay ve 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılacak. Sanıkların tahliye edilme talepleri mahkeme tarafından reddedildi.