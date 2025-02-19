‘Ancak ben çözerim’ deyip tekrar dolandırdı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişlerinin başlattığı inceleme sonrası Erhan Nacar'ın şirketi aracılığı ile emekli olan onlarca kişinin paravan şirketlerde çalışmış gibi gösterildiği belirlendi. SGK bunun üzerine bu kişilerin emekli maaşlarını kesti ve ödenen maaşları faiziyle geri istedi. Mağdurların aradığı Nacar, bu kez de onlara "Bu işi ancak ben hallederim, size garanti veriyorum" sözleriyle yeniden dolandırdığı ortaya çıktı.

Mağdurlar, "Nacar bize, 'Sizi çalıştıran şirkete ve avukatlara ödemem yapmam gerekiyor. Bunun için üç bin Euro ödenmeli' diyerek bizden para talep etti" dedi. Bazı mağdurlar bu yalana inanarak para öderken, bazıları ise son anda tuzağa düşmekten kurtuldu

UTANÇTAN ANLATAMIYORLAR

Almanya'da yaşayan Halil Taş, Erhan Nacar'ın şirketi aracılığı ile 2014 yılında emekli olduğunu ancak geçtiğimiz yıl SGK'nın emekliliğini iptal ettiğini söyledi. Taş, "Erhan Nacar'ı aradığımda, 'Seni ancak ben kurtarabilirim' dedi ve 3 bin Euro istedi. Ben ikna olmadım, ancak tanıdıklarımı ikna etmiş onlardan para almış. SGK'dan işlemlerin devam etmesi için 6 bin Euro daha istemiş, bu parayı da yatırmışlar. Utandıklarından mağduriyetlerini anlatamıyorlar. Ben avukatla temasa geçince beni aramayı bıraktı" dedi.

"10 YILLIK MAAŞI FAİZİYLE ÖDEDİM"

Halil Taş, 10 yıl boyunca ödenen maaşın tamamını (480 bin TL) SGK'ya geri ödediğini ve yeniden emeklilik için başvuruda bulunduğunu belirtti. Nacar'ın dolandırıcılık ağına düşen yüzlerce Avrupalı Türk, benzer bir süreçle karşı karşıya kaldı.

İKİNCİ KEZ TUZAĞA DÜŞTÜ

Süleyman Kösem, Nacar'ın ikinci kez tuzağına düşenlerden. 2022 yılında emekli olan Kösem, SGK'nın geçen yıl Şubat ayında çalışmış gösterildiği şirketin paravan olduğu gerekçesiye maaşını kestiğini, kendisinden 370 bin TL'yi faiziyle geri istediğini ve bu parayı ödediğini belirtti. Konuyu Erhan Nacar'a ileten Kösem, Nacar'ın kendisine Danıştay'a dava açacağını, 1500 Euro göndermesi halinde sorunu çözeceğini ve maaşının devam edeceğini söylediğini aktardı. Nacar'a güvenen Kösem, "Bu parayı da gönderdim, ancak emekli maaşı kesilince paramı geri ödemesini istedim, göndermedi" dedi.

AKRABALARINI DA DOLANDIRMIŞ

Erhan Nacar'ın İzmir'deki akrabaları Ufuk ve Alime Konuklar, amcasının oğlu Emin Adnan Konuklar da Nacar'ın dolandırıcılık ağına düştüklerini ifade etti. Ufuk Konuklar, "Bizi isteğe bağlı sigorta yapmıştı, her ay para ödedik ve 10 yıl önce emekli olduk. Ancak SGK, bizi çalıştı gösterdiği şirketin naylon şirket olduğunu tespit etti. 820 bin TL'yi geri istedi. Borcu taksitlendik hala ödüyoruz" dedi.