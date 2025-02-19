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Giriş Tarihi: 19.2.2025 10:09

Arabasıyla piste daldı hava trafiğini felç etti

Kopenhag Havalimanı’nda bu sabah alarm verildi. Bir adam otomobiliyle pist alanına girdi. Saatler boyunca havalimanının hava sahası kapatıldı.

Mustafa AKBABA
Arabasıyla piste daldı hava trafiğini felç etti

Danimarka polisi, İsveç plakalı çalıntı olarak ihbar edilen bir otomobili durdurmak istedi. Sürücü durmayınca polis işe sabah saat 03.30 civarında kovalamaca başladı.

Havalimanına yönelen adam güvenlik çitini ezip geçti. Otomobil hırsızı olduğu ifade edilen adam yaya olarak piste doğru kaçtı ve izini kaybettirdi. O dakikadan sonra havalimanında alarm verildi. Adam saatlerdir bulunamadı. Tüm uçuşlar durdu. Havalimanı yetkilileri, yolcuların uçuşları hakkında güncel bilgi alabilmeleri için havalimanı web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmelerini önerdi. Adamı yakalama çalışması sürüyor.

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Arabasıyla piste daldı hava trafiğini felç etti
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