Arabasıyla piste daldı hava trafiğini felç etti

Danimarka polisi, İsveç plakalı çalıntı olarak ihbar edilen bir otomobili durdurmak istedi. Sürücü durmayınca polis işe sabah saat 03.30 civarında kovalamaca başladı.

Havalimanına yönelen adam güvenlik çitini ezip geçti. Otomobil hırsızı olduğu ifade edilen adam yaya olarak piste doğru kaçtı ve izini kaybettirdi. O dakikadan sonra havalimanında alarm verildi. Adam saatlerdir bulunamadı. Tüm uçuşlar durdu. Havalimanı yetkilileri, yolcuların uçuşları hakkında güncel bilgi alabilmeleri için havalimanı web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmelerini önerdi. Adamı yakalama çalışması sürüyor.