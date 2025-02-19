“Düşmanlıklarla kararlı mücadele edelim”

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hanau'daki ırkçı terör saldırısının beşinci yıl dönümü vesilesiyle Almanya'daki insanları, ırkçılığa, aşırı sağcılığa ve diğer insan düşmanı ideolojilere karşı kararlılıkla mücadele etmeye çağırdı.

"BİRLİKTE YAŞAMAYI SAĞLAMAK GÖREVİMİZ"

Hanau Kongre Merkezi'ndeki anma töreninde konuşan Steinmeier, "Birlikte yaşamı sağlamak bizim görevimizdir; her gün ve tekrar tekrar. Bugün buradan, Hanau'dan ülkemize gönderdiğimiz mesaj budur" dedi.

"BARIŞA YÖNELİK SALDIRI"

Saldırganının işlediği suçun tüm toplumu ilgilendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı, Hanau'daki cinayetlerin ülkedeki barışçıl bir arada yaşama yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı, "Bunlar, açık toplumumuza ve liberal demokrasimize yönelik bir saldırıydı. Tıpkı son aylarda, en son birkaç gün önce Münih'te meydana gelen ve muhtemelen radikal İslamcı motifli saldırılar gibi" dedi.