Hakimliğe ara verdi gözünü meclise dikti!

Bir süredir CDU Eyalet Meclisi Grup Başkanvekili Thorsten Schick'in ofisini yöneten Ataoğlu, Köln ve İstanbul'da uluslararası ticaret hukuku eğitimi aldı. Stajını Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi'nde ve Washington'daki Alman Büyükelçiliği'nde tamamladı. Bir hakim olarak adaleti ön planda tuttuğunu belirten Ataoğlu, "Politikanın da adil olması gerekir.

Ancak adalet, sadece daha fazla polis ve daha hızlı mahkeme süreçlerinden ibaret değildir. Benim için adalet, eğitimde, iş yerlerinde ve ekonomide de bir konu olmalıdır" dedi, Türk kökenli seçmene "sandığa gidin" çağrısı yaptı.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAPILMALI



Son 3,5 senedir ülkenin kötü yönetildiğini ifade eden Ataoğlu, "Parti olarak, ülkemiz için buna bir 'dur' demek zorundaydık. Almanya'nın ekonomik ve prestij olarak hak ettiği yerden uzaklaştığını görüyoruz. Güçlü bir Almanya için herkesi sandık başına bekliyoruz. Ayrıca göçmen politikamızda köklü değişiklikler olacak. Ülkemizin daha düzenli bir göçmen politikasına ihtiyacı var. Geçmiş dönemdeki yanlış politikalar yüzünden büyük şehirlerde ev sorunu var, okullarda ve kreşlerde eğitim alanında ciddi sorunlar var" diye konuştu.