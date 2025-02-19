"Irkçılık en büyük düşman“

Almanya'nın Hanau kentinde tarihler 19 Şubat 2020'yi gösterdiğinde ırkçı bir terörist dördü Türk dokuz kişiyi katletti. Bugün o terör saldırısında ölen gençler için anma töreni gerçekleştirildi. Tören Hanau kent mezarlığında dualarla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, kurban yakınlarının kurduğu inisiyatifte ailelerle buluştu. Onlarla bir saate yakın görüşme gerçekleştirdi.

Törene katılan aileler acılarının hiç eksilmediğini ifade etti. Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, "Solingen ve tıpkı diğer vakalar gibi ırkçılık toplum için çok büyük düşman" dedi.

BU SALDIRI UNUTULMAMALI

Başkonsolos, "Kesinlikle taviz verilmemeli, müsaade etmemeliyiz. Bir kişinin bile dini, ırkı, nedeniyle bu tarz saldırılara maruz kalması, gerçekten affedilemez. Bir kez daha saldırıyı kınıyorum, hayatını kaybeden kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum, Alman toplumunun bu elim vakayı unutmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Kurban aileleri, olayın adli ve idari açıdan yeterince araştırılmadığı ve sorumluların yargı önüne çıkarılmadığı gerekçesiyle hayal kırıklıklarını dile getirdi. Aileler, saldırı öncesi ve saldırı sonrası pek çok ihmalin sorumlusu isimlerin hesap vermesini istiyor. Bu konuda dava açan aileler de oldu. Vili Viorel Paun'un babası Niculescu Paun, Hanau'daki polis yetkililerine karşı suç duyurusunda bulundu. Paun, oğlunun saldırganı takip ederken polise ulaşmak için defalarca başarısız girişimde bulunduğunu, ancak acil yardım telefonunun düzgün çalışmadığını belirtti. Benzer şekilde, Hamza Kurtovic'in ailesi de "Arena Bar"daki çıkış kapısının kilitli olması nedeniyle yeni bir suç duyurusunda bulundu. Hamza Kurtović'in ailesi, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımayı düşünüyor.

DOKUZ GENCİ KATLETTİ

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 günü ırkçı Tobias Ratjen'in saldırısında Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu yaşamını yitirmişti. Katil daha sonra annesini öldürüp intihar etmişti.