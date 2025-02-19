TikTok’ta tehlikeli meydan okuma! Gençler arasında hızla yayılıyor...

Şu günlerde TikTok'ta Almanya'daki gençler arasında tehlikeli bir meydan okuma (challenge) eğilimi hakim. Bu tehlike o kadar büyük ki çok daha fazla yayılmadan durdurulması gerekiyor. Durum başta velileri endişelendirirken, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Eczacılar Odası'ndan uyarı geldi.

ZEHRE DÖNÜŞÜYOR

Eczacılar Odası, gençlerin Paracetamol adlı ağrı kesici ile meydan okumaya başladığına dikkat çekti, "Bu eğilim, özellikle gençleri aşırı miktarda ağrı kesici almaya teşvik etmeyi amaçlıyor" açıklamasında bulundu. Oda Başkanı Stefan Derix, "Aşırı dozda, vücut kimyasal bileşenleri metabolize edemez hale gelir. Bu durum karaciğer hücrelerini etkileyen bir zehir oluşumuna yol açar" dedi.

YANLIŞ BİLGİ YAYILIYOR

Derix, uyarıcı veya heyecan verici etki yaptığı sanılan Paraceramol'ün hiçbir şekilde heyecan verici veya uyarıcı etkiye sahip olmadığına işaret etti, "Bu yüzden bu tür meydan okumalar anlam dışı" şeklinde uyarıda bulundu. Derix, fazla kullanım sonucu bazı semptomlar oluştuğuna da işaret etti ve "Semptomlar arasında mide bulantısı, kusma ve üst karın bölgesinde ağrılar bulunuyor. Bu belirtiler, alımın üzerinden 48 saat sonra bile ortaya çıkabilir. En kötü durumda ölümle sonuçlanabilir. Bu yüzden, ebeveynler ve öğretmenler, gençleri bu tür tehlikeli denemelerin ölümcül sonuçları hakkında uyarmalı" diye konuştu.

KOLAYCA ULAŞILABİLİYOR

Aşırı dozda karaciğeri etkileyen bir madde olduğu için Paracetamol, aslında yalnızca reçeteyle satılması gereken bir ilaç. Ancak, yalnızca 20 tablet içeren küçük paketler halinde serbestçe satılabiliyor.