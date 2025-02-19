Z kuşağında çalışma rekoru

İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan araştırma, Z kuşağı olarak adlandırılan ve 1997-2012 yılları arasında doğan gençlerin işgücüne katılım oranı 2015'ten bu yana yüzde 6'dan fazla artarak yaklaşık yüzde 76'ya ulaştı. Bu oran son yılların en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

OLMADIĞI KADAR ÇALIŞKANLAR

IAB Araştırma Bölümü Başkanı Enzo Weber, "Z kuşağının çok talep ettiği ancak az çalıştığı yönündeki yaygın önyargı yanlış. Gençler uzun zamandır olmadığı kadar çalışkan" dedi. Araştırma, 2015-2023 yılları arasında hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı istihdamın arttığını fakat yarı zamanlı çalışmanın çok daha hızlı yükseldiğini gösterdi.

ÖĞRENCİLERİN İŞGÜCÜNE KATILIMI ARTTI

Gençlerin işgücüne katılımındaki artışın önemli bir nedeni öğrencilerin yan işlerde çalışma oranının yükselmesi oldu. 20-24 yaş arası öğrencilerin işgücüne katılım oranı 2015-2023 arasında yüzde 19,3 puan artarak yüzde 56'ya ulaştı. Aynı yaş grubundaki öğrenci olmayan gençlerde de istihdam oranı yüzde 85,9'a yükseldi.

ESNEK ÇALIŞMAYA ÖNEM VERİYORLAR

Z kuşağı dijital dünyaya doğmuş, akıllı telefonlar, sosyal medya ve dijital platformlarla büyümüş bir nesil olarak tanımlanıyor. Bu kuşak, iş hayatında esnek çalışma saatlerine önem veriyor ve iş-yaşam dengesini korumayı hedefliyor. Uzmanlar özellikle nitelikli işgücü eksikliği nedeniyle Z kuşağının iş bulma konusunda güçlü bir pazarlık pozisyonuna sahip olduğunu belirtiyor.