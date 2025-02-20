2.3 milyon genç ilk kez oy kullanacak

Almanya'da bu Pazar yapılacak seçimde oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı 59,6 milyon olarak açıklandı. İlk kez oy kullanacak olan gençlerin sayısı da 2,3 milyon olarak kayıtlara geçti. Sayının yüksek olmaması nedeniyle partiler, partiler yaşlı seçmeni hedef aldı, politikalarını bunlara göre şekillendirdi.

İKİ PARTİYE YOĞUNLAŞIYORLAR

Forsa anketine göre ilk kez sandık başına gidecek olan seçmenler, Yeşiller ve Sol Parti'yi öncelikli olarak tercih ediyor. Gençlerin oy verme tercihlerini şekillendiren birçok faktör bulunuyor. Bunların başında iklim değişikliği, çevre politikaları, eğitim, fırsat eşitliği, sosyal adalet, gelir eşitsizliği, dijitalleşme, teknoloji, göç ve entegrasyon ile sağlık yer alıyor.

Almanya'da sayıları küçümsenmeyecek kadar fazla olan göçmen kökenli gençlerin dikkat ettiği konuların başında ise göçmenlerin entegrasyonu, göç politikaları ve çok kültürlülük konusunda partilerin yaklaşımları geliyor.