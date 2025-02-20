AfD’ye bağışta paravan kullanılmış

Almanya için Alternatif Partisi (AfD), yaklaşan Federal Meclis seçimleri öncesinde yeni bir bağış skandalıyla gündeme geldi. Der Spiegel dergisi ve Avusturyalı Standard gazetesi, 2,35 milyon Euro'luk bağışın yasadışı şekilde gizlendiğini iddia etti. Bağışın, partinin açıkladığının aksine, eski FPÖ politikacısı Gerhard Dingler'den değil, Alman milyarder Henning Conle'den geldiği öne sürüldü.

DİNGER ADI KULLANILDI

İddialara göre Dingler, bu büyük miktardaki para için sadece bir paravan olarak kullanıldı. Dingler'in, Conle'den aldığı 2,6 milyon Euro'luk bağışın ardından, aynı miktar Köln'deki bir şirkete afiş reklamları için aktardı. Avusturya ve Almanya, olası para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

AfD SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Alman partiler yasası gereği, gerçek bağışçının kimliğinin gizlenmesi yasak. Eğer iddialar doğrulanırsa, AfD'ye yaklaşık 7 milyon Euro'luk ceza kesilebilir. AfD sözcüsü, parti yönetiminin Dingler'in bir 'kukla' olduğunu bilmediğini ve bağışın tamamen kendisine ait olduğunu bildirdiğini savundu. Daha önce, 2020 yılında benzer bir durumdan dolayı AfD'ye 400 bin Euro ceza kesilmişti.