Altı eyalette toplu taşıma duracak

Kamu ve belediye hizmetlerindeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Verdi sendikası yarın altı eyalette toplu taşıma sektöründe tam günlük uyarı grevi çağrısında bulundu. Verdi, dün Berlin'de yürüttüğü görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine, Baden Württemberg, Bremen, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde greve gidileceğini duyurdu.

ÇALIŞANLARIN YÜKÜ ÇOK AĞIR

Berlin ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde de toplu taşıma şirketlerinde süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri nedeniyle grev yapılacak. Sendikanın başkan yardımcısı Christine Behle, "Toplu taşımada çalışanların durumu son derece sorunlu. Çok az personel var ve bu nedenle iş yoğunluğu sürekli artıyor. Buna ek olarak, önümüzdeki yıllarda toplu taşımada binlerce kişi emekli olacak. Yeni gelenlerin birçoğu ise kısa süre kalıyor. Yükün karşılığında maaşı çok düşük buluyorlar" dedi.

YENİ GÖRÜŞME 14 MART'TA

Yaklaşık 2,5 milyondan fazla kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 14-16 Mart tarihlerinde Potsdam'da devam edecek. İşverenler şu ana kadar herhangi bir teklif sunmadı. Sendikalar ise yüzde 8'lik bir zam veya en az aylık 350 Euro'luk bir artış talep ediyor.