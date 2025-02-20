Bakan Baerbock da taciz mağduru çıktı

Yeşiller Partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, model Stefanie Giesinger'in sunduğu G Spot adlı podcast programında çarpıcı açıklamada bulundu. Baerbock, yaşamında birkaç kez cinsel tacize uğradığını dile getirdi. Baerbock, "Şimdi ne kadar çok kez tacize uğdığımı fark ediyorum. Özellikle okul otobüsünde yaşadığı olayı unutamıyorum. Bir gün, yaşlı adam elini bacağıma koydu. O an hâlâ gözlerimin önünde canlanıyor" dedi.

"OTURDUĞUM YERDEN KALKAMADIM"

O anı anlatırken duygusallaşan Baerbock, "Gerçekten hala gözlerimin önünde. Beş durak boyunca oturduğum yerden kalkmaya cesaret edemedim" dedi. O dönemde yaşadığı korku ve utanma duygusuyla bu durumu geçiştirmeye çalıştığını belirten Baerbock, o anın yaşandığı dönemde reşit olmadığını ifade etti.

Baerbock, benzer pek çok olayın yaşandığını vurguladı ve bu tür meselelerde utanmanın tersine dönmesi ve açıkça konuşulması gerektiğini belirtti.