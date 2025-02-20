Beş yıldır her gün oğlunun mezarında

Hanau terör saldırısının beşinci yılı geride kaldı. Tarihler 19 Şubat 2020'yi saatler ise 22.00'yi gösterdiğinde aldı acılı haberi. Oğlu evlerinden 30 kilometre mesafede bir ırkçı terörist tarafından tıpkı sekiz genç gibi göçmen kökenli olduğu için vurularak öldürülmüştü. Sedat Gürbüz henüz 29 yaşındaydı, evlilik planları yapıyor, ailesiyle yaşıyordu. Saldırının gerçekleştiği iki noktadan biri olan Midnight adlı işletmenin sahibiydi.

"ACIM HALA ÇOK TAZE"

Oğlunun ölüm haberiyle yıkıldı anne Emiş Gürbüz. Geride beş yılı bıraktı ama o her gün oğlunun mezarına gidiyor. Anma gününde yine oğlunun mezarı başında SABAH'a röportaj verdi Emiş Gürbüz. Röportajda, "Mezar ziyaretim sırasında çok cenazeye denk geldiğini ifade eden Gürbüz, "Denk geldiğim cenazelerde acılı annelere taziye diledim. Ölenler için dua ettim. Çok kişiye akrabasının mezarını gösterdim. Bugün beşinci yıl, ama henüz hiç bir şey değişmedi. Acım hala dün gibi taze. Benim yaram, kabuk bağlamıyor. Sadece kanıyor. Kabuk ancak Almanya'nın saldırıda sorumluluğu olanları, katili koruyum kollayanları da cezalandırırsa bağlayacak" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI KATLEDİYORLAR"

İslami saldırı diye diye Müslümanların hedef haline getirildiğini söyleyen Gürbüz, "Çocuklarımızı katlediyorlar, kardeşlerimizi katlediyorlar. Artık yeter. Bunlara bir 'dur' demek lazım. Benim çocuğum ismi Hans olsaydı bugün bu mezarda yatıyor olmayacaktı. Benim çocuğum ikinci sınıf değildi. Aynı onlar gibiydi, birinci sınıftı. O Langen'de doğdu, Dietzenbach'da büyüdü, okulunu burada okudu, mesleğini burada yaptı, burada çalışıyordu. Burada vergisini ödüyordu. Almanya'nın kültürüyle büyüdü. Irkçı teröristin elinden ölümü hak etmedi. Sedat'ın bütün arkadaşları evlendi. Çocukları oldu. Sedat geride ne bıraktı?" diye acısını ifade etti.

"BEŞ YILDIR ADALET PEŞİNDEYİZ"

Irkçı saldırıların unutulmaması ve tekrarlanmaması için mücadele edeceklerini söyleyen Emiş Gürbüz, "Bir aileler zaten beş yıldır adalet peşindeyiz. Olayın aydınlanmasının peşindeyiz. Ama maalesef. Her şey açık ve net ortada ama üstünü kapatıyorlar. Olay her yönüyle aydınlanmıyor. Adalet yerini bulmuyor. Saldırının öncesinde sorumluluğu olanlar var onlar ortaya çıkarılmıyor. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Adalet için, olayın aydınlanması için. Almanya'da bu saldırıların olmaması için. Irkçı saldırılar olmaması için. Çocuklarımızı katlediyorlar, kardeşlerimizi katlediyorlar. Artık yeter. Bunlara bir 'dur' demek lazım" diye konuştu.