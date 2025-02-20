Çalışanların rapor alma oranı yükseldi

BKK, hastalık oranının bu kadar yüksek kalmasının temel nedenini Mart 2022'de koronavirüs önlemlerinin sona ermesinden bu yana solunum yolu hastalıklarında görülen büyük artış olarak gösterdi. Ayrıca diğer bulaşıcı hastalıklar da pandemi sonrasında hızla arttığı belirtildi.

PSİKOLOJİK NEDENLER ARTTI

2022'den beri doktorlar tarafından düzenlenen iş göremezlik raporları, elektronik olarak sağlık sigortalarına iletilmeye başlandı. Bu durum gerçek hastalık oranlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Ayrıca psikolojik rahatsızlıklara bağlı hastalık izinleri de sürekli arttı.

2016 yılında ortalama hastalık oranının yüzde 0,62'si psikolojik rahatsızlıklardan kaynaklanırken, 2024'te bu oran yüzde 0,93'e yükseldi. BKK Başkanı Franz Knieps, "Psikolojik rahatsızlıklara bağlı iş göremezlik günlerinin arttığı bu dönemde işletmeler ve şirketler çalışanlarının refahına özellikle dikkat etmeli. Kötü çalışma koşulları insanları hasta ediyor. İyi çalışma koşulları ise sağlıklı kılıyor" dedi.

KISITLAMAYA KARŞI ÇIKTI

Knieps, çalışanların ücretli hastalık izinlerinde kısıtlama yapılması veya telefonla hastalık bildiriminin kaldırılması gibi önerilere karşı çıktı. Allianz CEO'su Oliver Baete, hastalık durumunda ücretli izinlerin kısıtlanmasına yönelik bir tartışma başlatmış ve çalışanların ilk hastalık gününü ücretsiz olarak geçirmesi gerektiğini önermişti.