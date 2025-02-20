Köln’de kuyumcuya silahlı saldırı

KÖLN'DE dün sabah saat 10.30'da Venloer Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendi. 51 yaşındaki kuyumcu ayağından vuruldu. Görgü tanıkları, saldırganın aniden silahını çıkarıp kuyumcuya ateş açtığını anlattı ve şehir merkezi yönünde kaçtığı bilgisini verdi.

Saldırganın, yün yakalı koyu renk bir ceket giydiği ve kahverengi şapka taktığı belirtildi. Polis, saldırganı 1,85 metre boyunda, 30 ile 45 yaşlarında, kaslı ve siyah tenli olarak tarif etti. Polis ayrıca saldırganın kimliği veya yeri hakkında bilgi sahibi olanların 0221 229-0 numaralı telefonu aramalarını istedi.