Münih, karnaval kutlamasını iptal etti

Münih'te yaşanan saldırının ardından karnaval kutlamaları iptal edildi. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen saldırıda iki kişi yaşamını yitirmiş 34 kişi yaralanmıştı. Yetkililer, güvenlik endişeleri nedeniyle bu yılki karnaval kutlamalarının yapılmayacağını duyurdu. Münih'in geleneksel karnaval kutlamaları her yıl büyük coşkuyla gerçekleştirilirken, bu yılki iptal kararı, vatandaşlarda hayal kırıklığına neden oldu.

Öte yandan saldırıyla ilgili detaylar henüz netleşmemişken, yerel polis saldırının nedenini ve faillerini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şehirdeki bu üzücü gelişme, halkta derin bir üzüntüye yol açtı. Münih polisi, olayla ilgili olarak ek güvenlik önlemleri alacaklarını ve halkı bilgilendirmeyi devam edeceklerini açıkladı. Şehir sakinlerine, güvenlikleri için dikkatli olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri çağrısında bulunuldu.