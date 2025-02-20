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Giriş Tarihi: 20.2.2025 16:45

SMS dolandırıcılarına şafak operasyonu

Köln polisi, binlerce kişiyi gönderdikleri kısa mesajlarla dolandıran çeteye eş zamanlı operasyon düzenledi.

İbrahim TAŞ
SMS dolandırıcılarına şafak operasyonu

Cep telefonlarına 'Merhaba Anne, Baba…" diye başlayan ve telefonunu kaybettiğini ya da çaldırdığını, o yüzden yeni numara aldığını, acil paraya ihtiyaç duyduğunu ifade eden mesajlar gönderen çete üyelerine baskın düzenlendi.

Çetenin, başını 17 yaşındaki bir gencin çektiği ve 360 binden fazla kişiye bu tür mesaj gönderildiği belirlendi. Köln ve Bergisch Gladbach kentlerinde 13 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 25 telefon, birçok dizüstü bilgisayar, 250 gramdan fazla kokain ve 10 bin Euro nakit para ele geçirildi.

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SMS dolandırıcılarına şafak operasyonu
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