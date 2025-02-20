Solaryumda botoks uygulamasına gözaltı

Neckarsulm'deki bir solaryuma polis baskını düzenlendi. Baskında tıp diplomasını Türkiye'den aldığı ifade edilen 48 yaşındaki bir kişi botoks uygulaması yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan incelemelerde, söz konusu kişinin Almanya'da geçerli bir doktorluk lisansına sahip olmadığı belirlendi.

NAKİT PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis, şahsın yanında reçeteyle satılması gereken ilaçlar ve binlerce Euro nakit para buldu. Soruşturma sırasında, adamın olası yardımcısı (43) üzerinden de binlerce Euro çıktı, gözaltına alındı. Baskında, daha önce yapılan botoks uygulamalarına ait olduğu varsayılan formlara rastlandı. Operasyon kapsamında 47 yaşındaki solaryum sahibi de gözaltına alındı.