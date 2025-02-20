Son düelloda göç ve ekonomi öne çıktı

Scholz, vatandaş parası alan ve uzun süredir devlet yardımına bağımlı olan bir vatandaşın örneğini vererek, bu tür kişilere kamu destekli iş teklifleri yapılması gerektiğini savundu. Ancak Merz, bu öneriye karşı çıkarak, "2024 yılı ortalamasında 700 bin boş iş pozisyonu var. Neden Bürgergeld alanlar için kamu destekli bir iş yaratmak zorundayız?" diye sordu. Merz, bu tür harcamaların "bozuk sistemi" daha da kötüleştireceğini ifade etti, vatandaş parası adının tamamen kaldırılması gerektiğini dile getirdi ve "Bu kavram yanıltıcı bir his veriyor. Temel güvence veya yeni temel güvence olarak adlandırılmalı" dedi.

"BSW VE SOL PARTİ İLE KOALİSYON YOK"

Scholz, Sahra Wagenknecht'in kurduğu BSW partisi ve Sol Parti ile koalisyon kurma ihtimalini kesin bir dille redderken, "Ukrayna'yı yalnız bırakmak isteyen partilerle koalisyon düşünülemez" dedi. Merz ise Scholz'u, AfD'nin güçlenmesinden dolayı eleştirerek, "Koalisyon hükümetinin göç ve ekonomi politikalarındaki başarısızlıkları, AfD'nin güçlenmesine neden oldu" diye konuştu.

SAATLİ BOMBA GİBİ GEZİYORLAR

Merz, çoğunluğu Afganistan ve Suriye'den gelen ve resmen bilinen, saatli bomba gibi gezen 500 tehlikeli kişi olduğunu, ancak bu kişileri gözaltına alıp sınır dışı etmek için gerekli yasal araçların bulunmadığını belirtti. Merz, "40 bin sınır dışı edilmesi gereken kişiyi birden gözaltına alamazsınız. Ancak, bilinen tehlikeli kişilerin derhal gözaltına alınması gerekir. Almanya gibi bir ülkede bunun mümkün olması gerekir" dedi.

"SINIRDIŞI İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRMALIYIZ"

Hükümetin göç politikalarındaki çabalarını öven Başbakan Olaf Scholz, geçen yıl 100 bin daha az kişinin sığınma başvurusunda bulunduğunu belirterek, "Sınır dışı işlemlerini daha da ilerletmeliyiz" dedi. Hükümetin bu alanda sağladığı ilerlemenin yeterli olmadığını kabul eden Scholz, sınır dışı işlemlerini engellemek için kullanılan yöntemleri önleyen yasal değişiklikler yapıldığını söyledi.

GÖÇ VE EKONOMİ REFORMU ÖN KOŞUL

CDU lideri Merz, göç ve ekonomi politikalarına dair beş maddelik planını açıkladı ve bu planın koalisyon görüşmelerinde ön koşul olacağını belirtti. Merz, geçerli giriş belgeleri olmayan göçmenlerin sınırda geri çevrilmesini öngören planını savundu, "Kim hükümeti kurarsa kursun, önümüzdeki dört yıl içinde bu ülkenin iki büyük sorununu çözmemiz gerekiyor: Göç ve ekonomi" ifadelerini kullandı.

PİLOT MERZ'DEN UÇUŞ TEKLİFİ

Tartışmanın son bölümünde, CDU lideri Friedrich Merz ve SPD'li Şansölye Olaf Scholz arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Sunucu Başbakan Scholz'a, "Merz'in pilotluğuna güvenir misiniz?" diye sordu. Scholz bu soruya, "Evet, pilot lisansını hak ettiğini düşünüyorum" yanıtını verdi. Bunun üzerine Merz, "Ben şimdi onu yanıma alıp almayacağımı mı soruyorsunuz?" diyerek esprili karşılık verdi. Merz, "Berlin'den Hamburg'a, yani eve götürmeyi teklif ediyorum" dedi. Bu ifade, Scholz'un şansölyelik görevinin sona erebileceğine dair gönderme olarak algılandı.