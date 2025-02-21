Almanya pazar günü sandık başına gidiyor

Seçmen Pazar günü, Federal Meclis'teki 630 milletvekili koltuğu için 29 parti ve 1422'si kadın 4 bin 506 milletvekili adayı arasında tercih yapacak. Oy verme işlemi, yerel saatle 08:00 ile 18:00 arasında gerçekleşecek.

30 MİLYON KADIN SEÇMEN VAR

Seçimde, Türk kökenli yaklaşık 1 milyon seçmen oy hakkına sahip. Seçmenlerin yaklaşık 30,6 milyonu kadın, 28,6 milyonu erkek. İlk kez oy kullanacakların sayısı ise 2,3 milyon olarak belirtiliyor.

90 TÜRK ADAY BULUNUYOR

Seçime katılan 29 parti arasında, Türk kökenli 90 aday da yer alıyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) 22 Türk kökenli adayı listesinden gösterirken, BSW, Sol Parti ve CDU, her biri 9 Türk kökenli adayla yarışacak. Erkan Demir ve Yunus Emre isimli Türk kökenli siyasetçiler ise bağımsız aday olarak seçime katılmayı tercih etti.

GÖÇMEN OYLARI OLDUKÇA FAZLA

Almanya'da, yetişkin nüfusun dörtte birine denk gelen yaklaşık 17,1 milyon kişinin göç geçmişi bulunuyor. Bu kişilerin 7,1 milyonu Alman vatandaşlığına sahip olduğu için oy kullanma hakkına sahip. Almanya Türk Toplumu'nun verilerine göre, son yıllardaki vatandaşlık başvurularıyla birlikte Türk kökenli Alman vatandaşı seçmen sayısının 1 milyonun üzerinde.

BİRLİK PARTİLERİ ÖNDE GİDİYOR

Son anketlere göre seçimde birinci parti, Birlik Partileri (CDU/CSU) olacak. Irkçı AfD, ikinci sırada görünürken, Sosyal Demokrat Parti üçüncü, Yeşiller Partisi dördüncü konumda. Seçimin ardından Birlik Partileri ile SPD arasında büyük koalisyon hükümetinin oluşturulması bekleniyor, ancak yoğun ve sancılı geçen görüşmeler yeni alternatiflerin oluşmasına neden olabileceği değerlendiriliyor.

Almanya'da Eylül 2025'te yapılması planlanan Federal Meclis seçimleri, SPD, Yeşiller ve FDP'nin dağılmasıyla birlikte öne alındı.