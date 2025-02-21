İki camimize ırkçı saldırı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne (NRW) bağlı Wickede kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Anadolu Camisi, taş yağmuruna tutuldu. Taşlı saldırı sonrasında caminin kapısında maddi hasar meydana geldi. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında da yine aynı caminin camına 'Wickede'de DİTİB camisine yer yok' ibaersinin yer aldığı not yapıştırılmıştı.

Hessen Eyaleti'ne bağlı Sulzbach kentinde ise DİTİB camisinin dış cephesine 15 Şubat'ta yabancı düşmanı, ırkçı ve aşırı sağcı sloganlar yazılıp gamalı haç çizildiği ifade edildi. Her iki olayın da polise intikal ettirildiği belirtilen DİTİB açıklamasında, polisin soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi, "Camilere yönelik saldırılar münferit bir olay değildir. Müslüman karşıtı ırkçılığın bir ifadesidir ve korku yaymayı amaçlamaktadır. Bu tür eylemler göz ardı edilmemelidir. Her türlü nefret ve şiddete karşı net bir duruş sergilenmelidir."