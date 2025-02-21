Irkçı cinayeti 24 yıl sonra dört üniversite araştıracak

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör örgütü, Almanya'da sekizi Türk, 10 kişi katletti, cinayetler serisinde failler yıllarca gün yüzüne çıkmadı. Bir banka soygunu sonrası cinayetlerin arkasındaki örgütün üç elebaşından biri sağ olarak ele geçirildi. Yıllar süren yargılama sonrası Beate Zschaepe adlı terörist kadın ömürboyu hapse mahkum oldu, ancak cinayetler serisi tam olarak aydınlatılamadı ve soruşturmalar başlangıçta yanlış şüphelilere yöneldi, örgütün arkasındaki isim karanlıkta kaldı.

SKANDALLARLA DOLU SÜREÇ

Dava süreci inanılmaz skandallar ortaya çıktı. Bazı kritik dosyalara erişim yasağı konuldu. Bazı dosyalar ise imha edildi. Örgütün cinayetşeri ile bombalı saldırılarının oluşum süreci hiçbir zaman tam olarak aydınlatılamadı. Şimdiye dek federal ve eyalet meclislerinde 15 siyasi soruşturma komisyonu kuruldu. NSU Davası'nın da görülmesine rağmen hala çok yarıda soru yanıt bulamadı.

BAŞINDA DÖRT PROFESÖR VAR

27 Haziran 2001 tarihinde Hamburg'da öldürülen Süleyman Taşköprü cinayetine ilişkin ise şimdiye kadar bir araştırma komisyonu kurulmadı. Geçtiğimiz günlerde Hamburg Eyalet Parlamentosu, Taşköprü cinayetini bilimsel ve bağımsız olarak incelemek, dönemin yapılarının ve ağlarının kapsamlı şekilde analiz edilmek üzere dört üniversite profesörlerinden oluşan araştırma ekibini görevlendirdi.

Disiplinlerarası Araştırma Ekibi, Konstanz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Wolfgang Seibel, Bielefeld Üniversitesi'nden Prof. Dr. Charlotte Schmitt-Leonardy, Berlin Ekonomi ve Hukuk Yüksekokulu'ndan (HWR Berlin) Prof. Dr. Daniela Hunold ve Ruhr Bochum Üniversitesi'nden Prof. Dr. Constantin Goschler isimlerinden oluştu.

TOPLUMSAL BOYUT DA İRDELENECEK

Ekip, Taşköprü cinayetine ilişkin olayların ve soruşturmaların incelenmesi amacıyla görevlendirildi. Araştırma projesinin merkezinde, Süleyman Taşköprü cinayetinin aydınlatılması ve kovuşturulmasındaki başarısızlığa yol açan sistemik faktörler yer aldı. Ekibin, resmi makamların faaliyetleri ile cinayet sırasında Hamburg'daki toplumsal ve güvenlik politikaları koşulları arasındaki etkileşimleri inceleyeceği de açıklandı. Soruşturmanın Hamburglular üzerindeki etkilerini ve tepkileri de araştıracak. Cinayetten önceki dönemi inceleme görevi de üstlenecek olan ekip, ırkçı şiddete yönelik algı ve davranış kalıplarının nasıl oluştuğunu analiz edecek.

TÜM DOSYALARA ERİŞEBİLECEKLER

Araştırmacılara, polis, devlet güvenlik birimleri ve adalet makamlarının tüm dosyalarına tam erişim sağlanacak. Ayrıca, tanıklar ve sürece dâhil olan yetkililerle yapılacak mülakatlar, bilimsel incelemelere katkı sağlayacak.

UZMANLIK ALANI POLİSİN AYRIMCILIĞI

Ekipte yer alan ve Polis Sosyolojisi, Ampirik Polis Araştırmaları alanında uzman olan Prof. Hunold, yıllardır göçmen toplumunda polis eylemlerinin sorunları ve zorlukları üzerine araştırmalar yapıyor. "Poliste Irkçılık" adlı bilimsel araştırmanın ortak editörü olan Daniela Hunold, son olarak araştırma ekibiyle birlikte Federal Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu için polis kaynaklı ayrımcılık risklerine ilişkin rapor hazırladı.

"KURBANLARA VE YAKINLARINA BORÇLUYUZ"

Hamburg Eyalet Meclisi Başkanı Carola Veit ekibi tanıtım toplantısında, "İyi bir hazırlık sürecinin ardından bilimsel araştırma nihayet başlıyor. Araştırmacılar, tıpkı bir soruşturma komisyonu gibi dosyalara tam erişim sağlayacak. Anayasayı Koruma Teşkilatı ve polise işbirliği için minnettarım. Bu çalışma, Hamburg'da sağcı şiddet olaylarının ve NSU terörünün bir daha yaşanmamasına katkı sağlayacaktır. Bunu kurbanlara ve yakınlarına borçluyuz" dedi.