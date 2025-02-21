Meclisin küçülmesi 125 milyon tasarruf ettirecek

Pazar günü yapılacak genel seçimden sonra Federal Meclis'te sandalye sayısı düşüyor. Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan hesaplamaya göre, meclisten ayrılan her milletvekili için yaklaşık 1,2 milyon Euro tasarruf edilecek. Vekil sayısı 733'ten 630'a inip 103 milletvekili azalınca, devlet bütçesinde yıllık 125 milyon Euro'luk tasarruf sağlanmış olacak.

SON SEÇİMDE REKOR ARTIŞ

Anayasa Mahkemesi, Ağustos ayında seçim reformunu onaylamıştı. Bu reformla birlikte, "aşırı sandalye" (Überhangmandate) ve "denge sandalyeleri" (Ausgleichsmandate) uygulaması kaldırıldı. Bu uygulama, bir partinin aldığı direkt oyların, ikinci oylara göre daha fazla sandalye kazandırması durumunda ortaya çıkıyordu. Bu durum, meclisteki milletvekili sayısının 2002'de 603 iken, son seçimlerde rekor düzeyde 733'e çıkmasına neden olmuştu.

EN BÜYÜK KALEM VEKİL ÇALIŞANLARI

Tasarrufun büyük bir kısmı, milletvekili maaşlarından değil, milletvekillerinin çalışanları ve ofis masraflarından sağlanacak. IW'nin hesaplamalarına göre, milletvekili maaşlarındaki azalma yıllık sadece 13 milyon Euro'luk bir tasarruf sağlarken, milletvekili çalışanlarının azalmasıyla birlikte bu rakam 44 milyon Euro'ya çıkıyor. Ayrıca, parlamento gruplarının büyüklüğüne bağlı olarak, 20 milyon Euro'ya kadar ek tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor. Seyahat ve ofis malzemeleri gibi diğer kalemlerde de tasarruf yapılacak, ancak bina ve altyapı masraflarında kısa vadede önemli bir değişiklik beklenmiyor.