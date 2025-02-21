Polis katili hayat hikayesini anlattı

Stuttgart Yüksek Bölge Mahkemesi'ndeki ikinci duruşma gününde, sanık Sulaiman Ataee, Afganistan'dan Almanya'ya kaçmadan önceki hayatı hakkında ayrıntılı şekilde ifade verdi. Sanık, yaklaşık iki buçuk saat boyunca, mola verilerek, 14 yaşında ağabeyiyle birlikte doğum yeri Herat'ı terk edip Avrupa'ya kaçışını anlattı.

BAŞARILI PROFİL ÇİZMİŞ

Kısa sürede Taekwondo'da yetenek göstererek uluslararası yarışmalarda başarılar elde ettiğini dile getiren sanık, 2014 yılında Rheinland Pfalz Kupası'nı kazandığını, okulda sınıf başkanı ve okul başkan yardımcısı seçildiği bilgisini verdi. Ataee, akademik olarak da başarılı bir profil çizdi. Ataee, mahkemede yaptığı açıklamada, evlendikten sonra eşine ev işlerinde ve çocukların bakımında yardımcı olmak için eğitimini yarıda bıraktığını anlattı.

POLİSİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAMIŞTI

31 Mayıs 2024'te Mannheim Marktplatz'da gerçekleşen saldırıda Ataee, bir av bıçağıyla polis memuru Rouven Laur'u boynundan bıçaklayarak öldürmüş ve beş kişiyi ağır yaralamıştı. Saldırının ardından yakalanan Ataee, cinayet ve ağır yaralama suçlamalarıyla yargılanıyor. Gelecekle ilgili planları sorulan Atee, "Sanırım sınır dışı edileceğim. Belki bir deve veya koyun alırım. Böylece hayatta kalırım" ifadelerini kullandı. Rouven Laur'un meslektaşları ve ailesi, adalet arayışı içinde mahkemeyi takip ediyor.