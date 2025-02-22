“Alman sağlık sistemi çökme noktasında”

Techniker Krankasse adlı sağlık sigortasının Genel Müdürü Jens Baas, ülkenin sağlık sisteminin giderek daha pahalı hale geldiği söyledi. Baas, "Maliyet artışının önüne geçilemiyor. Siyaset de bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Sağlık sistemi sil baştan yapılandırılmalı" dedi.

Baas, sistemdeki sorunlardan birinin Vatandaş Parası adı verilen sosyal yardım alıcılarının sağlık giderlerinin sigortalara yüklenmesi olduğunu vurguladı. Jens Baas, "Devlet her Vatandaş Parası alıcısı için sigortalara 100 Euro ödüyor. Fakat gerçek maliyet 300 Euro'yu aşıyor. Aradaki fark sigorta şirketleri ile işverenler tarafından karşılanıyor. Bu durum adil değil" şeklinde konuştu.

"SORUMLULUK ALMIYORLAR"

Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın hastane reformunu da eleştiren Jens Baas, "25 milyar Euro'luk yükün yasal sigortalılar ve işverenler tarafından karşılanması gerekiyor. Bu aslında eyaletlerin sorumluluğunda olan bir konu. Fakat eyaletler uzun süredir bu sorumluluklarını yerine getirmiyor" dedi.