Dolandırıcılık mesajlarına operatör kalkanı geliyor

Alman telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, 1 Nisan itibarıyla mobil müşterilerini dolandırıcılık amaçlı kısa mesajlardan (SMS) daha iyi koruyacak yeni bir güvenlik sistemi devreye alacak. Telekom'a göre, yeni SMS-Firewall açıkça kötüye kullanılan mesajları doğrudan engelliyor. Gelecekte ise bu sistem, tehlikeli içeriklere karşı kullanıcıları uyarmaya da başlayacak.

ZARARLI İÇERİKLERE KARŞI ÖNLEM

Telekom öncelikle dolandırıcılık veya kötü amaçlı yazılımlara yönlendiren bağlantılar içeren SMS'lere odaklanıyor. Sistem, teknik verileri (gönderici ve alıcı bilgileri, tarih ve saat) kontrol ediyor ve mesaj içindeki bağlantıları zararlı yazılım olup olmadığını belirlemek için tarıyor. Telekom yetkilileri, "Değerlendirme sonucuna göre SMS ya iletiliyor ya da engelleniyor" açıklaması yaptı.

Vodafone ise benzer bir sistem kullandıklarını ve dolandırıcılık amaçlı SMS'lerin büyük bir kısmını şimdiden engellediklerini belirtti. Benzer şekilde, 1&1 operatörü de SMS trafiğini kontrol etmek için güvenlik duvarları ve dolandırıcılıkla mücadele sistemleri kullanıyor.

YASAL KISITLAMALAR VAR

Almanya'da dolandırıcı SMS'leri filtrelemek, yasal çerçevede belirli sınırlamalara tabi ve tüm teknik imkanlardan yararlanılamıyor. Telekomünikasyon Yasası tarafından korunur. Bu nedenle, mobil operatörler mesajların içeriğini inceleyemiyor veya analiz edemiyor. Ancak, yasal istisnalar söz konusu olduğunda (örneğin, ceza soruşturmaları kapsamında), belirli durumlarda müdahale edilebilir.

Bu yasal sınırlamalar nedeniyle Telekom'un SMS-Firewall sistemi, yalnızca metni itibarıyla tehlikeli olan mesajları (örneğin, 'Merhaba anne/baba, bu benim yeni numaram' gibi dolandırıcılık girişimleri) doğrudan engelleyemiyor. Bu tür mesajlarda suçlular, sahte bir acil durum hikâyesi uydurarak kurbanlardan para transferi talep ediyor.