Geçici levhaya çarptı belediyeden tazminat istedi

Almanya'nın Hanau Belediyesi, bir karnaval geçidi nedeniyle mobil park yasağı levhası yerleştirdi. Bu levhalar devrilmemeleri için 28 kilogram ağırlığındaki beton bloklarla sabitlendi. Etkinliğin sona ermesinin ardından bir sürücü aracıyla bu beton bloklardan birinin üzerinden geçti. Aracın sağ tarafı hasar gören sürücü, belediyeden karnaval sonrası levhaların derhal kaldırması gerektiğini gerekçe gösterip tazminat istedi.

İLK MAHKEME HAKLI BULDU

Gelhnhausen Sulh Mahkemesi'ne başvuran sürücüyü mahkeme haklı buldu. Belediye davayı temyize götürdü. Hanau Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada belediye lehine karar çıktı. Mahkeme, belediyenin levhayı yola değil yolun kenarına yerleştirdiğine vurgu yaptı. Hakim kararında sürücünün hız sınırı saatte 30 kilometre olan alanda sınırlamaya uyulmadığını da belirtti ve "Bu sınıra uyulsaydı levha fark edilirdi" dedi, belediyenin trafik güvenliği yükümlülüğünü ihlal etmediğine karar verdi.