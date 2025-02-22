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Haberler Avrupa Haberleri “İstifa ederim de Gazze’ye yardımları durdurmam!"
Giriş Tarihi: 22.2.2025 14:37

“İstifa ederim de Gazze’ye yardımları durdurmam!"

Almanya’nın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze’ye yapılan insani yardımları savundu ve bu konuda istifa etmeyi bile göze alacağını söyledi.

İstifa ederim de Gazze’ye yardımları durdurmam!

Annalena Baerbock, Cuma akşamı Hamburg'da Şansölye adayı Robert Habeck (55, Yeşiller) ile birlikte büyük bir seçim mitingine katıldı. Konuşmasında, Gazze'deki Filistinlilere yönelik insani yardımlara değinen Baerbock, "Bazıları bana Gazze'ye yapılan yardımları durdurmamı söyledi. Ancak ben, insani yardımları durdurmaktansa istifa ederim" ifadelerini kullandı.

TEK BİR KAMYON İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Gazze'ye yapılan saldırılar sonrası bölgedeki yaşam koşulları büyük ölçüde kötüleşti. Baerbock, Hamburg'daki mitingde yaptığı konuşmada, "Bazıları bana Gazze'ye yapılan yardımları durdurmamı söyledi. Ancak ben, insani yardımları durdurmaktansa istifa ederim! Eğer Gazze'ye sadece bir kamyon yardım malzemesi girebiliyorsa, Federal Hükümet olarak o tek kamyon için bile mücadele edeceğiz" dedi.

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“İstifa ederim de Gazze’ye yardımları durdurmam!"
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