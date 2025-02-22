Kalpazanlar fazla mesaide

Polis, ticaret kuruluşları ve bankalar, geçen yıl 72 bin 413 sahte banknotu tedavülden çekti. Bu miktar 2023'e göre yüzde 28'lik artışa işaret etti. Alman Merkez Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Burkhard Balz, "Hem Almanya'da hem de Euro bölgesinde sahte para sayısında bir artış gözlemliyoruz" dedi. Avrupa genelinde ele geçirilen sahte Euro banknotlarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18,6 artarak 554 bine yükseldi.

Geçen yıl, 200 ve 500 Euro'luk sahte banknotların ödeme işlemlerinde örneğin, pahalı saatler veya arabalarla yapılan dolandırıcılık işlemlerinde daha az kullanıldı. Bu nedenle, sahte para sayısındaki artışa rağmen Almanya'daki zarar önceki yıla göre 5,1 milyon Euro'dan 4,5 milyon Euro'ya düştü.

GEÇ FARK EDİLİRSE ZARAR KARŞILANMIYOR

Almanya'da 2024 yılında ortalama her 10 bin kişiye 9 sahte banknot düşerken, bu sayı Avrupa genelinde 16 oldu. Sahte para çok geç fark edilirse değiştirilmiyor. Sahte parayı kabul eden kişi zararı üstlenmek zorunda kalıyor.