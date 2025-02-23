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Giriş Tarihi: 23.2.2025 10:06

Almanya’da karar günü

Almanya’da üçlü koalisyon hükümeti ortaklarının uzlaşamaması üzerine bugün sandık başına gidiliyor. Yaklaşık altı ay önce gerçekleşen seçimde oy hakkı olan 59,2 milyon seçmen yeni vekilleri ve ülkeyi yönetecek partileri belirleyecek.

Almanya’da karar günü

Federal Meclis üyeleri ve hükümeti kuracak partiler, bugün 299 seçim bölgesinde 59,2 milyon seçmen tarafından belirlenecek. 630 vekili belirlemek için oy kullanma işlemi saat 08.00'de (TSİ 11.00) başladı. Sandıklar, 18.00'de kapanacak. Seçime 29 parti katılacak, bunlardan 11'i tüm eyaletlerde aday gösteriyor.

VEKİL SAYISI DÜŞTÜ

30,6 milyonu kadın, 28,6 milyonu erkek seçmen, bu yıl 630 milletvekilini seçecek. Adaylar arasında çok sayıda Türk kökenli de bulunuyor. Türk seçmenlerin katılımını artırmak adına kampanyalar yapıldı. İlginin geçtiğimiz seçime kıyasla artması bekleniyor.

GÖÇMENLERE YOĞUNLAŞTILAR

Düzensiz göçmenler, Ukrayna'daki savaş, Donald Trump'ın ABD'deki ikinci başkanlık dönemi, enerji politikası ile ekonominin ön plana çıkarıldığı seçim kampanyalarının anketlere göre kazananının ana muhalefetteki Birlik Partileri (CDU/CSU) olması öngörülüyor. CDU/CSU'yu ırkçı AfD takip ediyor. SPD üçüncü parti konumunda yer alıyor. FDP'nin seçim barajını aşıp aşmaması oy sayımına başlandığında belli olacak.

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Almanya’da karar günü
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