Park ücretine fahiş zam talebi

Deutsche Umwelthilfe (DUH), söz konusu park ücretlerinin çok düşük olduğunu belirterek, belediyeleri bu ücretleri artırmaya çağırdı. DUH Genel Müdürü Jürgen Resch, şehirlerde giderek artan araç sayısı ve büyüklüğü nedeniyle park alanlarının daraldığını, ancak birçok belediyenin kamu alanını çok ucuz fiyatlarla kullandırdığını söyledi. DUH, bu park ücretlerinin yılda en az 360 Euro olması gerektiğini savundu.

360'A YÜKSELME ÇALIŞMASI VAR

107 şehirde yapılan bir ankete göre, şehirlerin yüzde 60'ından fazlası bu kartı almak için yılda 31 Euro veya daha az ücret alıyor. Berlin, yılda sadece 10,20 Euro ile en düşük ücreti alan şehir olarak dikkat çekiyor. DUH, bu ücretlerin ne başvuru maliyetlerini ne de park yeri sağlamanın yıllık masraflarını karşıladığını belirtti. Bonn, yılda 360 Euro ile en yüksek ücreti alan şehir olurken, Münster de ücretini 260 Euro'ya yükseltti. DUH, özellikle Bavyera, Saksonya Anhalt, Schleswig Holstein, Saarland ve Berlin'i park ücretlerindeki sınırlamaları kaldırmaya çağırdı.