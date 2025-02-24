19 ay sonra cesedi bulundu!

MEĞER YANIBAŞIMIZDAYMIŞ

Kızı Herdem Çallı, gözyaşları içinde, "Babamızı bulmak için her şeyi yaptık, aramadığımız yer kalmadı. Herkesi ayağa kaldırdık ama o, maalesef yanıbaşımızdaymış. Belki sağdır diye hep bir umudumuz vardı. Acı haberle yüzleşmek zorunda kaldık" dedi.

DEDEKTİF TUTMUŞLARDI

Babasının bulunması için özel dedektif tutan Çallı, Almanya'daki yetkililere tepkisini dile getirerek, "19 ay nasıl olur da bir insana ait hiçbir iz bulunamaz? Babamın ölüsünü veya dirisini bulun!" şeklinde sert açıklama yapmıştı. Pektaş'ın ölümünün kesin nedeni ise yapılacak otopsiyle belirlenecek.