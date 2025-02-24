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Giriş Tarihi: 24.2.2025 18:13

19 Türk kökenli vekil meclise girdi

Almanya’da yapılan erken genel seçimlerin ardından yeni parlamentonun 630 üyesi belli oldu. 21. dönem Federal Meclis’te görev yapacak Türk kökenli vekil sayısı arttı.

Fatih YILMAZ
19 Türk kökenli vekil meclise girdi

Seçim sonuçlarına göre, çeşitli partilerden Türk kökenli siyasetçiler de milletvekili olarak meclise girmeyi başardı. 2021 seçimlerine kıyasla Türk kökenli milletvekillerinin sayısı bir kişi arttı. CDU'dan Serap Güler ve Tijen Ataoğlu, CSU'dan Hülya Düber, SPD'den Aydan Özoğuz, Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Mahmut Özdemir, Derya Türk Nachbaur ve Serdar Yüksel parlamentoya seçilen isimler oldu. Yeşiller'den Ayşe Asar ve Filiz Polat meclise girmeyi başardı. Sol Parti'den ise Gökay Akbulut, Ateş Gürpınar, Ferat Koçak, Cansın Köktürk, Cansu Özdemir, Cem Hamit İnce ve Mirze Edis Federal Meclis'e girmeye hak kazandı. Almanya'da geçen dönem 18 Türk kökenli parlamentoya girmişti.

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19 Türk kökenli vekil meclise girdi
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