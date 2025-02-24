20 yıllık kavgayı sahnede bitirdiler

Almanca konuşulan coğrafyadaki rap hayranları için Cuma günü oldukça özel bir gün yaşandı. 50. yaşına giren Kool Savaş (Savaş Yurderi), onlarca yıldır devam eden müzik kariyerini kutlamak için Berlin'deki Max Schmeling Halle'de sahne aldı. Özel konser için salona 12 bin hayranı akın etti. Binlerce hayranı da konseri salonun dışından izledi.

"KARDEŞİME İHTİYACIM VAR"

2005 yılında Eko Fresh (Ekrem Bora), o dönemki diss şarkısı Die Abrechnung'da (Hesaplaşma) Kool Savaş'a "Biz bir rüya takımıydık, sadece sen ve ben / Groupieler yüzünden geleceğimizi mahvettin" sözleri ile yüklendi. Ardından Kool Savaş, Das Urteil (Hüküm) şarkısıyla "Ne? Ben mi geleceğimizi mahvettim? / Senin için bir gelecek yok, en azından bu işte bir rapçi olarak" sözleriyle 20 yıl süren küslüğü başlattı.

Barışma Kool Savaş'ın konserinde Optik Anthem adlı parçayı seslendirirken aniden durması ve "Müziği kapatın. Böyle olmaz. Bu şarkıyı bu şekilde seslendiremem. Bu şarkı için sahnede kardeşime ihtiyacım var. Berlin, hazır olun ve Eko Fresh için biraz gürültü yapın" sözlerini sarf etmesi ile geldi. Bu buluşmayı beklemeyen hayranlar coştu.

"BENİM BÜYÜK ABİMDİN"

Kool Savaş, "O zamanlar daha büyüktüm ve Eko bana 'Abi' diyordu. Bence o zamanlar daha olgun davranabilirdim. Konuşabilirdik, iletişim kurabilirdik ve daha birçok iyi yıl geçirebilirdik. Boşa harcadığımız çok zaman oldu. Bu yüzden, resmi bir özür borçluyum" dedi. Eko Fresh ise "Birbirimizi sevdik, kavga ettik. Ben tüm bu yıllar boyunca, birbirimizi sevdiğimiz zamanları düşünmeyi tercih ettim. Bilirsin, benim bir babam yoktu. Sen benim büyük abimdin, örnek aldığım birisiydin ve bu, yıllar boyunca hiç değişmedi. Sen, ne olursa olsun, bana geniş dünyayı gösterdin. Eğer hayatıma girmeseydin, yaşayamayacağım bir hayali yaşıyorum şimdi" sözleriyle duygularını anlattı. İkili birbirlerine sarılarak barıştı.

RAP DÜNYASI SARSILDI

İki rapçinin barışması büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada bir X kullanıcısı, "Düşünün, 2005'te komaya girdiniz ve son gördüğünüz şey 'Die Abrechnung' (Hesaplaşma) ve 'Das Urteil' (Hüküm) kavgasıydı. 20 yıl sonra uyanıyorsunuz ve Eko Fresh ile Kool Savaş'ı kol kola sahnede görüyorsunuz" yorumunda bulundu. Diğer tepkiler, 'İnanılmaz', 'Tüyler ürpertici', 'Efsanevi' şeklinde oldu.

Fler, RIN, Summer Cem, Vega, DJ Desue, Kingsize, Killa Hakan, Cashmo, Daniel Zlotin, Timey, Mashkal, MoTrip, Chefket, Bass Sultan Hengzt, Silla, Casper, Takt32, Majoe, Sugar MMFK ve KEZ gibi isimler de bu barışmaya olumlu tepki verdi.