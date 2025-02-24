20 yıllık kavgayı sahnede bitirdiler!

"KARDEŞİME İHTİYACIM VAR"

2005 yılında Eko Fresh (Ekrem Bora), o dönemki diss şarkısı Die Abrechnung'da (Hesaplaşma) Kool Savaş'a "Biz bir rüya takımıydık, sadece sen ve ben / Groupieler yüzünden geleceğimizi mahvettin" sözleri ile yüklendi. Ardından Kool Savaş, Das Urteil (Hüküm) şarkısıyla "Ne? Ben mi geleceğimizi mahvettim? / Senin için bir gelecek yok, en azından bu işte bir rapçi olarak" sözleriyle 20 yıl süren küslüğü başlattı. Barışma Kool Savaş'ın konserinde Optik Anthem adlı parçayı seslendirirken aniden durması ve "Müziği kapatın. Böyle olmaz. Bu şarkıyı bu şekilde seslendiremem. Bu şarkı için sahnede kardeşime ihtiyacım var. Berlin, hazır olun ve Eko Fresh için biraz gürültü yapın" sözlerini sarf etmesi ile geldi. Bu buluşmayı beklemeyen hayranlar coştu.