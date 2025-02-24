Başbakan Scholz’un yetkilerine CDU freni

Seçimden birinci parti olarak çıkan ve hükümeti kurma yetkisini eline alacak olan Birlik Partileri (CDU/CSU) zaman kaybetmeden harekete geçti. CDU lideri Friedrich Merz, henüz görevdeki Başbakan Olaf Scholz'a Mutabakat Zaptı gönderdi. Belgede, geçiş sürecindeki iş birliğine ilişkin istekler yer aldı.

İŞTE KISITLAMALAR:

Alman basınının edindiği bilgiye göre, Scholz hükümeti, CDU/CSU ile mutabık kalınmadan artık hiçbir dış politika kararı alamayacak. Durum iç politikanın temel konuları için de geçerli olacak.

Görevdeki kabine, artık hiçbir yasa veya yönetmelik çıkaramayacak, kabine kararları alamayacak.

Bakanlıklarda artık hiçbir terfi veya yeniden yapılanmaya gidilemeyecek.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEKLER

Friedrich Merz, gerçekleştirdiği basın toplantısında beklentilerinin oldukça basit olduğunu söyledi ve el ele çalışıp iyi bir geçiş süreci hazırlamak istediklerini ifade etti. Merz, Federal Hükümet tarafından, katılımları olmadan kalıcı nitelikte hiçbir karar alınmamasını istediklerini söyledi. Scholz ve Merz'in çok yakın bir tarihte baş başa görüşme yapması bekleniyor.