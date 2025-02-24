Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

"VİCDANLARA KAZINDI"

Anma programında yapılan konuşmalarda, Hocalı'da hayatını kaybedenler rahmetle anılırken, katliamı gerçekleştirenler lanetlendi. Prof. Topsakal, Hocalı katliamının, sadece Azerbaycan tarihine geçmekle kalmadığını, tüm dünya kamuoyunun hafızasına ve vicdanına kazındığını söyledi.

"KİMSE GÖRMEK İSTEMEDİ"

Topsakal, "Hocalı köyüne bir baskın düzenlediler ve o baskında 613 kardeşimiz can verdi, katledildi. Bunların çoğu çocuk ve kadındı. Hunharca öldürüldüler, gözlerini oyuldu, karınlarını yarıldı. Bunla kalmadılar, 1270'den fazla insanı kaçırdılar ve kayıplar. Kısacası o dönemde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde katliam yaptılar. O zamanki yetkililer katliamın Karabağ'ı boşaltmak için yapıldığını söyledi. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Bosna Hersek haricinde hiçbir ülke bunu görmek istemedi. Buradaki zulme sessiz kalarak Ermenilere destek oldular. Hollanda başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde bu katliamlara isyan eden ve sokağa çıkanlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.