Kubicki’den U dönüşü

Seçimde 4,3 oy alan ve Federal Meclis'e giremeyen Hür Demokrat Parti'de dün gece istifa haberleri peş peşe geldi. Bunlardan biri parti lideri Christian Lindner (46) olurken, diğeri başkan yardımcısı Wolfgang Kubicki'ydi. Bu gelişme sonrası Avrupa Parlamentosu milletvekili Marie Agnes Strack Zimmermann, parti liderliği için aday olabileceğini ima etti.

MESAJLAR FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kubicki, bu sabah BILD'e yaptığı açıklamada ise "Gece partiden ve destekçilerden o kadar çok kişi, partinin liderliğini üstlenmemi istedi ki, partiyi bir arada tutmak ve yeniden motive etmek için Mayıs ayında aday olmayı ciddi ciddi düşünüyorum" dedi. Kubicki'nin bu açıklamasından sonra partide iki kanadı temsil eden adayların yarışı yaşanacak. Strack Zimmermann partinin sol kanadının, Kubicki ise muhafazakar kanadın temsilcisi olarak görülüyor.