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Giriş Tarihi: 24.2.2025 18:10

Mützenich, görevi bıraktığını açıkladı!

Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, partisinin seçimde elde ettiği kötü sonuçların ardından görevini devretmeyi önerdi.

Mustafa AKBABA
Mützenich, görevi bıraktığını açıkladı!

Mützenich, SPD'nin üst düzey toplantısının ardından milletvekillerine gönderdiği yazıda, "Gençlerin liderliği devralması ve güçlerin birleştirilmesi iyi olacak" ifadelerine yer verdi. Mützenich'in bu açıklamasının ardından, Lars Klingbeil Meclis Grup Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Klingbeil, aynı zamanda SPD Genel Başkanlığı görevine de devam etmek istediğini belirtti. Partinin geleceği hakkında konuşan Klingbeil, SPD'nin yeniden solda kitle partisi olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sonuç, SPD'de köklü değişiklikler gerektirecek" dedi. Rolf Mützenich, 2002 yılından bu yana Federal Meclis'te görev yapmakta ve 2019'dan bu yana Meclis Grup Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

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Mützenich, görevi bıraktığını açıkladı!
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