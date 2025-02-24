Sandık sonucu büyük koalisyonu gösterdi

Almanya dün rekor katılımla erken genel seçimini tamamladı. 60,4 milyon seçmenin olduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 82,5 olarak açıklandı. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) oy oranı 28,5, sandalye sayısı ise 208 oldu. 2021 seçimine kıyasla oylarını 4,4 puan artıran CDU/CSU, hükümet oluşturmak için hemen harekete geçecek.

SCHOLZ'A BÜYÜK ŞOK

Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçimin kaybedeni oldu. SPD'yi 2021 seçimde iktidara taşıyan yüzde 25,7 oranında oy eridi. SPD'ye sandıktan yüzde 16,4 oranında oy çıktı. Parti Meclis'te 120 koltuğa geriledi. Bu tarihi hezimetin ardından partide dengelerin değişeceği, ısrarla Başbakan adayı olmak isteyen Olaf Scholz'un artık geri planda kalacağı konuşuluyor.

OY PATLAMASI YAŞADILAR

Seçimin kuşkusuz bir diğer kazananı da ırkçı AfD partisi oldu. Göçmen politikası ile öne çıkan parti oylarını 2021'e kıyasla neredeyse iki katına çıkardı. AfD'ye sandıktan yüzde 20,8 oranında oy çıktı. İkinci parti konumundaki AfD, diğer partilerin işbirliği yapmaya yanaşmaması nedeniyle ana muhalefet partisi olarak 152 sandalye ile Federal Meclis'te yer alacak.

HÜKÜMETTEN UZAKLAŞTI

Yeşiller Partisi'nde de oylar eridi. Partinin oy oranı yüzde 11,6 oldu. Üçlü koalisyon hükümetinde sık sık krizler yaşanmasına sebep olan Yeşiller, son anda yeniden üçlü koalisyona dahil olabilme şansını BSW partisinin seçim barajını aşamaması nedeniyle kaybetti.

SÜRPRİZ YAPTILAR

Seçimde büyük sürpriz Sol Parti'den geldi. Daha dört hafta önce seçim barajını aşıp aşamayacağı belli olmayan Sol Parti, yüzde 8,8 oy oranı yakaladı ve 630 andalyeli Federal Meclis'te 64 sandalye elde etti.

BARAJIN ALTINDA KALDI

Hükümetin küçük ortağı olan ve uzlaşmazlık nedeniyle hükümetten ayrılan Hür Demokrat Parti (FDP), bunun bedelini ağır ödedi. Oyları 2021'de yüzde 11,4 olan parti seçim barajını aşamadı. Oy oranı yüzde 4,3'e kadar düştü. Bu sonucun ardından istifalar peş peşe geldi.

BİR GELDİ BİR GİTTİ

Seçim gününün en çok konuşulan partisi BSW oldu. Partinin oy oranı seçim barajı çizgisinin bir altında bir üstünde seyretti. Gece yarısı artık BSW'nin baraj altında kaldığı sonucu geldi. Partiye seçmenlerin yüzde 4,97'si oy verdi. BSW, yaklaşık 14 bin oyla Federal Meclis'e giremedi.

GERİYE TEK SEÇENEK KALDI

Seçim sonucu yine tek partiyi iktidara taşımadı. CDU/CSU'nun kesin dille ırkçı AfD ile koalisyon yapmayacağını açıklamasının ardından geriye tek bir koalisyon seçeneği kaldı. O da Birlik Partileri ile SPD koalisyonu. Ülkede daha önce bu koalisyon modeli denenmişti.