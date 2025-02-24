Scholz, yenilginin sorumluluğunu üstlendi!

Şansölye Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) seçim yenilgisinin ardından başbakan olarak görevini son güne kadar "düzgün bir şekilde" sonlandırmak istediğini yaptığı açıklamada dile getirdi. Scholz, parti organlarının istişarelerinin ardından Berlin'de bunun kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Scholz, ülkenin dokuzuncu şansölyesi ve ülke tarihinde bu önemli görevi üstlenen dördüncü sosyal demokrat olmanın büyük onurunu yaşadığını dile getirdi. Başbakan ve bakanların görevi, yeni Federal Meclis'in toplanmasıyla sona erecek. Ancak Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, bir halef atanana kadar Scholz'dan görevine devam etmesini isteyecek.

"ACI SONUÇ ALDIK"

Scholz, SPD'nin acı bir seçim sonucu aldığını ve bunun sorumluluğunu taşıdığını ifade etti. Scholz, bu yıl Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 50 yıllık üyesi olacağını belirterek, "Bu benim için özel bir olay" dedi.