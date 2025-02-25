Alman beslenme uzmanı açıkladı: Döner mükemmel bir öğle yemeği

Almanya'da yanında sunulan sebze ve soslarla en sevilen fast foodlar arasında yer alan dönerin çok da sağlıklı olduğu açıklandı. Alman Beslenme Uzmanı Uwe Knop, "Eğer bir öğle yemeğini taçlandırmak zorunda kalsaydım, bu taze hazırlanmış, dopdolu bir döner olurdu" dedi.

"DÖNERİN İÇERİSİNDE HEPSİ VAR"

Knop, bunun nedenini ise "Çünkü döner, sağlıklı bir öğünün sahip olması gereken her şeyi bir araya sunuyor. İçerdiği pul biber, sarımsak, soğan ve biber gibi baharatlarla ekstra sağlık faydaları da sunuyor. Kısacası bir döner, sağlıklı beslenmenin kutsal kâsesi olabilir ve bu nedenle haftada bir veya iki kez süper öğle yemeğiniz olabilir" dedi.

"ÇİĞ SEBZEYLE SAĞLIKLI BESLENME OLMAZ"

Sağlıklı beslenmenin, sadece çiğ sebzeler yemek veya yeşil sebze püreleri içmek anlamına gelmediğine vurgu yapan Knop, vücudun, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallere ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Çeşitlilik ve dengenin önemine işaret eden Knop, "İyi bir beden algısına sahip olanlar, doğru karışımı içgüdüsel olarak seçecektir. Bu karışım her gün farklı olacaktır, çünkü vücudumuz çeşitlilik ister. Tazelik ve yüksek kaliteye dikkat ederseniz, sağlıklı beslenme konusunda neredeyse her şeyi doğru yapmış olursunuz. Hayat eğlenceli olmalıdır ve yemek, sadece yakıt değildir, çok daha fazlasıdır" diye konuştu.