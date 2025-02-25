Garaja ters yönden girdi

Almanya'nın Münster kenti yakınlarındaki Dülmen'de alışılmadık bir kaza yaşandı. Bir otomobil sürücüsü yoldan çıkarak garajın arka duvarına çarptı. Otomobil duvarı yıkıp garaja girdi. Ancak bu giriş garajın normal giriş kapısından değil ters yöndeki duvardan oldu. Kazada 31 yaşındaki sürücü ve aracında bulunan küçük çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza sırasında garajda insanların da olduğunu, duvarın yıkılıp içeriye bir otomobilin girdiğine tanık olduklarında büyük şok yaşadıklarını aktardı.