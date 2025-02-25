Hükümet kurmak kolay olmayacak

Almanya'da hızlı koalisyon hükümeti kurulacağı yönündeki görüşü SPD Genel Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil çürüttü. Klingbeil, hala açıklığa kavuşturulması gereken noktalar olduğunu belirtti ve CDU/CSU ile ortak bir hükümet kurulması konusunda otomatik bir süreç olmadığını ifade etti.

Klingbeil, "Top Friedrich Merz'de. Şimdi onun sorumluluğu, görüşmeler yapmak. Seçim kampanyası sırasında büyük fikir ayrılıkları vardı. CDU liderinin, gelecekteki bir hükümeti nasıl hayal ettiğini şimdi açıklaması gerekiyor. Bize ulaştığında bu konuda kesinlikle konuşacağız. Merz'in hem tutumunu hem de üslubunu önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor" dedi.

OYLAMADA BELİRLENECEK

Ancak Klingbeil, partisinin üst düzey yönetimiyle yapılan istişarelerin ardından, "Bir hükümet kurulup kurulmayacağı, SPD'nin hükümete girip girmeyeceği henüz belli değil" diye konuştu ve oylama yapacaklarına dikkat çekti. Klingbeil, çalışan orta sınıfın daha iyi maaşa ve cüzdanında daha fazla paraya ihtiyacı olduğunu, emeklilik maaşının istikrara kavuşturulması, büyük yatırımlarla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

SÖDER OLUMLU BAKIYOR

Savunma Bakanı Boris Pistorius (SPD) da olası gelecekteki koalisyon ortağına yönelik net taleplerde bulundu. Pistorius, ordunun yeterli donanıma sahip olması için borç freninden muafiyet gerektiğini söyledi. CSU lideri Markus Söder ise SPD ile aralarındaki fikir ayrılıklarına rağmen partinin bir koalisyona 'evet' diyeceğini düşündüğünü ifade etti.